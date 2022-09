Il feretro della Regina a Westminster. Perché il corteo è partito alle 14.22?

Il numero degli angeli

Secondo alcune tradizioni cristiane, 222 è il numero degli Angeli del Signore e simboleggia unità, amore e la nostra relazione con Dio. Questa interpretazione, pur menzionata da alcune testate inglesi, appare però abbastanza fantasiosa

L'ora della morte di Cristo

C'è anche chi suggerisce un parallelo con l'ora in cui Cristo spirò sulla croce. In realtà è anche questa una tradizione, legata ai Vangeli di Marco e Giovanni, nei quali la morte di Gesù di Nazareth viene fissata "all'ora nona". I romani però dividevano in dodici intervalli le ore di luce, che avevano pertanto durata variabile e duravano 60 minuti precisi, come oggi, solo durante gli equinozi. Non è quindi possibile far corrispondere con precisione l'ora nona citata nelle Scritture alle tre del pomeriggio, ora in cui il corteo è arrivato a Westminster Hall, in quanto ciò presupporrebbe fissare "l'ora prima" alle sei del mattino in punto e non al sorgere del sole, come avveniva nel I secolo.