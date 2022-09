Il funerale di Elisabetta II e le rigide misure di sicurezza alla Westminster Hall

Misure di sicurezza rigide alla Westminster Hall di Londra, come quelle degli aeroporti, dove per quattro giorni sarà esposta la salma di Elisabetta II. Il pubblico comincerà ad entrare dalle 17:00. Previste code di persone fino a otto chilometri, che metteranno a dura prova la resistenza dei sudditi che vorranno dare l'ultimo saluto alla regina. Secondo il portavoce del primo ministro Liz Truss, si prevede che si supereranno di molto le 200 mila persone che, nel 2002, sfilarono in occasione della morte della madre della regina. Consigliati "abiti adatti". Nella capitale, le camere d'albergo sono sempre più difficili da trovare, mentre i prezzi sono schizzati in alto. Alloggi economici sono state pagati anche 350 dollari. "E' una sfida enorme per la polizia metropolitana e per me personalmente, ma ci stiamo preparando da molti, molti anni", ha detto il nuovo capo delle forze di polizia londinesi, Mark Rowley.