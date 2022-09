Il gas frena sul finale, giù anche il petrolio. Milano piatta in attesa della Bce

Energia sempre in primo piano: dopo le parole di oggi della presidente della Commissione, Von Der Leyen, sul tetto del gas proveniente dalla Russia, il prezzo del gas è sceso: questa mattina aveva toccato i 247 euro al megawattora. Si avvia alla chiusura delle contrattazioni, a quota 211 euro al megawattora, -12% rispetto a ieri.

Altalena anche per il petrolio: dopo un primo rialzo il Brent è sceso sotto i 90 dollari al barile (89,3), -3,5 per cento.

Le borse hanno chiuso in ordine sparso: +0,04% per Milano. Meglio Francoforte, +0,35%, ribasso più netto invece per Londra, -0,86%. Più solido il rialzo dei principali indici di Wall Street: +0,75% per l'indice Dow Jones, +1% per il Nasdaq dei titoli tecnologici.

A Piazza Affari oggi hanno brillato le utilities, cioè le società fornitrici di energia, l'indice di settore è salito dell'1,42%, questo anche perché Von der Leyen ha anticipato che ci saranno aiuti per le utilities in crisi di liquidità.

Domani l'attesa riunione della Bce. Gli analisti ora si attendono un rialzo dei tassi di 75 punti base per contrastare l'inflazione. Lo spread Btp/Bund ha chiuso a 230 punti base, -4 punti base, con rendimento del Btp a quota 3,88%.