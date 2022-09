Il governatore della Florida manda immigrati a Martha’s Vineyard, paradiso della borghesia liberal

"E' solo l'inizio". Il Governatore della Florida Ron DeSantis non molla sui migranti e assicura che spenderà ogni centesimo a sua disposizione per ricollocarli come fatto con quelli spediti con due voli a Martha's Vineyard, isola del Massachussetts, ritenuta una località esclusiva. Desantis ha sposato la linea dura sui migranti con l'obiettivo di creare problemi ai democratici e denunciare le politiche fallimentari di Joe Biden sull'immigrazione.

“La Florida”, ha dichiarato la responsabile delle comunicazioni del governatore, Taryn Fenske, intende trasportare gli immigrati illegali nelle località proclamate ‘città santuario’, ovvero quelle aperte all’immigrazione. “Stati come il Massachusetts, New York e la California faciliteranno meglio l’accoglienza di queste persone che hanno invitato nel nostro paese incentivando l’immigrazione illegale” ha sottolineato Fenkse. Già a novembre, DeSantis aveva dichiarato che decine di voli di migranti stavano atterrando in Florida per volere dell’amministrazione Biden, e aveva minacciato di spedire i clandestini nel Delaware in autobus.

Dura la reazione della Casa Bianca. Il presidente Joe Biden ha attaccato il governatore accusandolo“ di fare politica con gli esseri umani. Quello che sta facendo è sbagliato. Non è americano. È sconsiderato".



Di “traffico di esseri umani” ha parlato anche l'ex segretario di Stato Hillary Clinton.. "Alcuni politici - ha detto Clinton - preferiscono esasperare il tema immigrati al punto da arrivare letteralmente al traffico di esseri umani". "Molti altri americani - ha aggiunto - e continuo a pensare siano la maggioranza degli americani, sono buoni d'animo e pronti ad aiutare quando la gente finisce davanti alla loro porta in cerca di aiuto. Li nutriranno, li ospiteranno e daranno la possibilità ai bambini di andare a scuola. Quello è il tipo di spirito americano che celebriamo al Clinton Global Initiative".

DeSantis non è l'unico Governatore ad aver sposato la linea dura sui migranti. Anche il Governatore del Texas, Greg Abbott, ha cominciato a spedire decine di autobus carichi di immigrati illegali a Washington e New York e ultimamente anche a Chicago, città - guidate da Democratici - da sempre considerate “santuari” dei clandestini . Al fianco di Desantis e Abbott, il governatore dell'Arizona Doug Ducey che ha iniziato a trasferire a Washington i richiedenti asilo in arrivo nel suo stato.

Il problema della regolamentazione dell’immigrazione rimane insoluto da decenni. Non è stato risolto né da democratici, né da repubblicani, quando avevano la maggioranza a Senato e Camera. E’ uno dei tanti problemi spinosi, come l’aborto, la riforma elettorale, la regolamentazione della polizia. Riforme che non riescono a superare lo scoglio dei 60 voti della maggioranza qualificata al Senato.