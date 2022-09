Il Leone d'oro di Venezia 79 va a "All the beauty and the bloodshed" di Laura Poitras

Terminata la cerimonia di chiusura della 79esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, con il Leone d'oro e tutti gli altri premi che sono stati assegnati dalla giuria presieduta da Julianne Moore.

Il Leone d'oro di Venezia 79 per il miglior film, assegnato dalla giuria presieduta da Julianne Moore, è stato vinto da All the beauty and the bloodshed di Laura Poitras (Stati Uniti). Il film, unico documentario del concorso, racconta della fotografa statunitense Nan Goldin e documenta la sua lotta contro la famiglia Sackler, proprietaria della società farmaceutica Purdue Pharma, ritenuta responsabile dell'epidemia di oppioidi negli Stati Uniti.

Il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria della Mostra del cinema di Venezia 2022 è andato a 'Saint Omer' di Alice Diop (Francia), toccante storia del processo per un infanticidio commesso da una migrante disperata. Il film, unica opera prima del concorso principale della Mostra, si è aggiudicata anche il Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima ''Luigi De Laurentiis'', assegnato dalla giuria presieduta Michelangelo Frammartino.

Il Leone d'argento, Premio per la migliore regia, a Venezia 79 è stato vinto da Luca Guadagnino per il film Bones and all (Stati Uniti / Italia). (ANSA).

Favorito della vigilia nei responsi dei critici, il film 'Khers Nist' ('Gli orsi non esistono', prossimamente in Italia con Academy Two) del regista iraniano Jafar Panahi (Iran), attualmente in carcere, accusato di propaganda contro il regime, ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria, salutato da uno degli applausi più lunghi della cerimonia.

Il premio per la miglior sceneggiatura di Venezia 79 è stato vinto da Martin McDonagh per il film Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh (Irlanda).

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile della Mostra del Cinema di Venezia 2022 è stata assegnata all'attrice australiana Cate Blanchett, protagonista nei panni di una direttrice d'orchestra molestatrice, del film 'Tar' di Todd Fields (Stati Uniti).

La Coppa Volpi per il miglior attore della Mostra di Venezia 2022 è andata all'attore irlandese Colin Farrell, per il film 'The Banshees of Inisherin' di Martin McDonagh (Irlanda), storia di amicizie e di rotture dai risvolti scioccanti, ambientata su una remota isola al largo della costa occidentale dell'Irlanda.

La serata

"Sono stati giorni intensi in cui il cinema si è mescolato con le nostre vite impattando talvolta con forza, soprattutto in questo momento non facile. Se dovessi trovare una parola per descrivere questa 79ma edizione sarebbe 'coraggio'".

Con queste parole la madrina Rocio Munoz Morales ha aperto la cerimonia di chiusura della 79ma Mostra del Cinema di Venezia. "I film - ha detto l'attrice spagnola, hanno trovato il coraggio di affrontare temi controversi, e ci hanno detto che le cose possono, anzi devono cambiare". La madrina ha poi chiesto un applauso particolare: "Siamo grati a tutte le persone che contribuiscono a questo cambiamento nel mondo e lavorano perché ciò accada. Le cineaste e i cineasti". Questa "è stata l'edizione che ha brillato di straordinaria normalità", ha aggiunto.