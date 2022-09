Il ministro degli Esteri russo Lavrov al Consiglio di sicurezza Onu: Ucraina ormai nazista

L'Ucraina "è diventata uno Stato nazista completamente totalitario". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il governo di Kiev, ha sottolineato Lavrov, "vieta le proteste, reprime il dissenso, canali televisivi sono stati chiusi allo scopo di non consentire nessun punto di vista alternativo, giornalisti vengono perseguitati". Il ministro degli Esteri russo ha citato inoltre "i rapporti di organizzazioni che non possono certo essere sospettate di simpatia per i russi, come Amnesty, che hanno confermato che i nazionalisti ucraini hanno utilizzato pacifici civili come scudi umani".