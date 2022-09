Il Ministro Franco:"Sul PNRR sono possibili cambiamenti mirati ma non una ridiscussione"

"Il Pnrr è stato pensato in tempi brevi, strada facendo può esserci qualche revisione. Nessuno può cambiarlo unilateralmente. Cambiamenti mirati sono possibili, ma non una ridiscussione integrale che bloccherebbe i lavori e darebbe luogo a discussione molto lunga con Commissione. Molti bandi sono già partiti". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, che tiene, al Collegio Carlo Alberto di Torino, una lection magistralis nell'ambito della Lezione Onorato Castellino 2022 dal tema “La politica di bilancio in tempi di emergenza”. Lo ha detto il ministro rispondendo alla domanda di uno studente.

"Il Pnrr sta procedendo. Nel nostro caso abbiamo realizzato tutti gli obiettivi e stiamo cercando di portarci avanti per il secondo semestre. Vi sono degli ostacoli e uno di questi è l'inflazione, ma il Piano deve andare avanti a prescindere da altri eventi. Dobbiamo assolutamente far sì che i benefici strutturali vengano colti comunque - ha proseguito Franco - e credo che ciò sarà fatto a prescindere dal Governo che verrà dopo di noi".