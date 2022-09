Il papa a Matera: "Se alziamo muri contro i nostri fratelli, resteremo imprigionati"

Dopo 31 anni dalla visita di Giovanni Paolo II, papa Francesco è in visita pastorale a Matera per la chiusura del congresso eucaristico nazionale della Cei dal titolo ''Torniamo al gusto del pane - Per una chiesa eucaristica e sinodale", iniziato giovedì nella città dei Sassi con la partecipazione di circa 800 delegati di 166 diocesi e di 80 vescovi.

"Se alziamo adesso muri contro i fratelli e le sorelle, restiamo imprigionati nella solitudine e nella morte anche dopo", “Rinnoviamo l'impegno per edificare il futuro secondo il disegno di Dio: un futuro in cui ogni persona trovi il suo posto e sia rispettata; in cui i migranti, i rifugiati, gli sfollati e le vittime della tratta possano vivere in pace e con dignità”. ha detto il Papa nell'omelia della Messa finale allo stadio XXI Settembre - Franco Salerno, ad accoglierlo c'è una comunità di oltre 12 mila persone.

Secondo il pontefice "E' anche grazie a questi fratelli e sorelle che le comunità possono crescere a livello sociale, economico, culturale e spirituale; e la condivisione di diverse tradizioni arricchisce il Popolo di Dio. Impegniamoci tutti a costruire un futuro più inclusivo e fraterno. I migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati".

Francesco è stato accolto dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, dall'arcivescovo di Matera-Irsina Giuseppe Caiazzo e dalle autorità regionali e locali. La Sala stampa vaticana fa sapere che stamane il maltempo non ha impedito al Santo padre di partire ma solo cambiato la traiettoria del viaggio: Bergoglio è arrivato nella città dei Sassi in automobile da Gioia del Colle, dove è atterrato in elicottero. Stasera sarà di rientro in Vaticano.

"Il nostro futuro eterno dipende da questa vita presente: se scaviamo adesso un abisso con i fratelli e le sorelle, ci 'scaviamo la fossa' per il dopo, sottolinea Francesco nell'omelia.

Da un balcone campeggia uno striscione "Pace per tutti". Tra gli spalti altri cartelli: "Grazie per essere venuto nella nostra umile regione". E oltre alle bandierine della Santa Sede, alcuni presenti hanno le bandiere dell'Ucraina.

Sul palco del Papa è esposto un grande Crocifisso seicentesco proveniente dalla Basilica Cattedrale di Matera. Altre 500 persone seguono da piazza Vittorio Veneto, con maxi-schermo.