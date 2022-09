Il successo è questione di fortuna: la ricerca italiana tra i premi dell'IgNobel

Il successo è in gran parte una questione di fortuna e la matematica lo dimostra: è questa la ricerca italiana, guidata dall'Università di Catania, ad aggiudicarsi uno degli "IgNobel 2022", premi alla scienza da ridere, consegnati nella cerimonia online organizzata dalla rivista Annals of Improbable Research e finanziata dalle associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica di Harvard.

Per il 32esimo anno, sono stati assegnati gli IgNobel agli studi che hanno impegnato le menti più brillanti del pianeta in ricerche a dir poco bizzarre. Premi ormai consolidati, che vengono assegnati alla vigilia dei Premi Nobel veri e propri, e che mettono in evidenza come spesso, nella ricerca scientifica, ci sia una propensione a studi eccessivamente specializzati.

In effetti gli studiosi si sono sbizzarriti. Il premio per la Cardiologia applicata è andato a un gruppo internazionale di ricercatori che ha scoperto che quando due persone vanno al primo appuntamento e sono reciprocamente attratte, i loro battiti cardiaci si sincronizzano. Quello per la Fisica agli scienziati che hanno convinto un gruppo di anatroccoli a seguire una mamma anatra meccanica in una grande vasca d'acqua: hanno scoperto che la formazione lineare consente di risparmiare energia, soprattutto agli ultimi della fila.

Il premio della Letteratura è andato a un team che ha analizzato ciò che rende i documenti legali così impenetrabili: la colpa è degli autori, ovvero di una scrittura scadente, e non di concetti complicati. Per la Biologia è stata premiata una ricerca che ha esaminato se e come la stitichezza influenzi la vita sessuale degli scorpioni e le loro prospettive di trovare un compagno. Quello di Storia dell'Arte a chi si è applicato a studiare la produzione Maya classica e ha scoperto che, contrariamente all'idea di un popolo contemplativo, nelle ceramiche c'è la testimonianza dell'uso di clisteri inebrianti contenenti alcol ed erbe allucinogene. L'IgNobel per la Pace, a chi ha sviluppato un algoritmo che aiuta i pettegoli a decidere quando dire la verità e quando mentire.

I premiati non sembrano lasciarsi impressionare dal riconoscimento. Almeno a sentire il professor Gen Matsuzaki, che insegna design industriale presso il Chiba Institute of Technology in Giappone, al quale le intuizioni sul "controllo rotatorio delle manopole" hanno valso il premio per l'Ingegneria. Matsuzaki ha spiegato che si è concentrato "su un problema di cui nessuno si preoccupa". Per inciso, ha scoperto che più è grande la manopola, più dita della mano occorrono per girarla: per le manopole larghe da 1 a 2,5 cm sono sufficienti tre dita, per quelle da 2,5 a 4 cm sono meglio quattro dita, mentre per le manopole più grandi di 5 centimetri, sono necessarie tutte e cinque le cinque dita.

Lo scienziato - che dopo aver pubblicato il lavoro nel 1999, ha spostato la sua attenzione accademica sui manici delle borse e sulle impugnature degli ombrelli - ha aggiunto che il lavoro potrebbe ispirare il design dei rubinetti. E forse ha ragione lui, perché le ricerche premiate - come dice la rivista umoristica Annals of Improbable Research - sono concentrate su "cose che prima ci fanno ridere ma poi ci fanno pensare".

Ai premiati andrà una banconota da 10 trilioni di dollari dello Zimbabwe (dove l'inflazione quest'anno si avvicina al 200 per cento).