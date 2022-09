Il team Mondo ha conquistato per la prima volta la Laver Cup

Il team Mondo ha conquistato per la prima volta in assoluto la Laver Cup. Sotto nel punteggio 8-4 contro il team Europa, la selezione guidata da John McEnroe ha ribaltato il risultato nell'ultima giornata di partite, trionfando 13-8 e rendendo vano l'ultimo singolare Ruud/Fritz.

Frances Tiafoe ha ottenuto la vittoria decisiva battendo in tre set il greco Stefano Tsitsipas con il punteggio di 1-6, 7-6 (11), 10-8 dopo un'ora e 48' di gioco. In precedenza il canadese Felix Auger-Aliassime aveva battuto in due set Novak Djokovic, mentre il doppio composto da Matteo Berrettini ed Andy Murray aveva ceduto contro lo stesso Auger-Aliassime e Jack Sock.

Ma il torneo resterà nella storia per l'ultimo match giocato da Roger Federer in doppio con Rafa Nadal. A distanza di giorni continuano a far parlare le lacrime e l'emozione vissuta da tutti i presenti, in particolare da Nadal. L'amico-rivale di sempre ha mostrato affetto e commozione in più momenti. Tanto che molti hanno ipotizzato che quelle lacrime fossero un anticipo per il suo di addio al tennis giocato. L'ultimo a sostenerlo, in ordine di tempo, è stato Bjorn Borg, capitano del team Europa, al quotidiano La Repubblica: “Credo che Rafa fosse così triste anche perché sa che ungiorno dovrà dire anche lui addio. Ma il loro doppio è stato il perfetto lieto fine”.

Nadal: “Non ho pensato al mio ritiro”

La smentita alle ipotesi di una visione del proprio futuro, rispetto a Nadal sono arrivate dallo stesso campione spagnolo ai microfoni di Cadena Cope : “Sono una persona sensibile, e quando vedi qualcuno che apprezzi in quello stato è difficile non emozionarsi. Anche se la cosa mi è sfuggita di mano. Quando sono arrivato nello spogliatoio mi sono commosso di nuovo - ha confessato - Per tutto quello che ho provato quella sera è stato difficile non commuoversi. Se vedendo Federer ho pensato al mi ritiro? No, per niente. So che il mio addio arriverà tra un tempo 'x' o 'y', a 36 anni e mezzo sono nel tratto finale della mia carriera. Ma ora non è una cosa che considero né che voglio considerare. La mia emozione non era legata all'idea del ritiro ma alla stima che nutro nei confronti di Roger”