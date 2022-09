Il trasporto pubblico locale si ferma contro le aggressioni ai dipendenti

I sindacati confermano per domani lo sciopero nazionale di 8 ore nel trasporto pubblico locale "a seguito delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale che stanno proseguendo anche dopo la proclamazione dello sciopero". "È una situazione non più tollerabile - spiegano le organizzazioni sindacali - su cui bisogna intervenire subito. Fino ad oggi non si è registrato alcun intervento a tutela del personale da parte delle aziende e delle istituzioni. Servono provvedimenti immediati in assenza dei quali continueremo con forza a rivendicare la tutela e l'incolumità di lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale''.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro hanno fatto sapere che lo sciopero si "terrà nel rispetto delle fasce di garanzia" e secondo modalità e orari diversi da città a città: a Roma dalle 8.30 alle 16.30, a Milano dalle 8.45 alle 15, a Napoli dalle 9 alle 17, a Torino dalle 16 a fine servizio, a Genova dalle 9.30 alle 17, a Venezia dalle 16 alle 24 (sono assicurati i servizi minimi lagunari nella fascia tra le 16.30 e le 19.30), a Bologna dalle 8.30 alle 16.30, a Firenze dalle 15.30 alle 23.30, e a Bari dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.