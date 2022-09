Il volto di Raffaella Carrà sulle monete da due euro

Il volto e il caschetto iconico biondo di Raffaella Carrà appariranno il prossimo anno sulle monete da due euro.

Così la Zecca di Stato ha deciso di rendere omaggio alla grande artista di origine emiliana a un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 luglio del 2021 all’età di 78 anni e dopo una breve malattia.

Ogni anno i Paesi membri della zona euro possono coniare e mettere in circolazione monete commemorative o celebrative e il 2023 sarà dedicato alla regina del tuca tuca.

La notizia è stata data da Fabio Canino al festival della Tv in programma in questi giorni in provincia di Cuneo e resa nota dal pagina twitter Cinguetterai.