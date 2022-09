Nuova perturbazione: in arrivo temporali e venti forti, allerta arancione in Lombardia e Veneto

Un flusso instabile, con centro d’azione sulla Gran Bretagna, si avvicina al nostro Paese e, nelle prossime ore, attiverà condizioni di spiccata instabilità sulle regioni settentrionali. Rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, interesseranno gran parte del Nord, e si estenderanno alle regioni centrali, specie quelle del versante tirrenico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, si registrano già su Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto e sulle province autonome di Trento e Bolzano. Dalle prime ore di oggi, si prevedono, inoltre, precipitazioni sparse, a carattere temporalesco, su Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in estensione ad Umbria, Lazio e Campania settentrionale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, allerta arancione su gran parte del Veneto e alcuni settori di Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla su Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, sui restanti territori di Lombardia e Veneto e su alcuni settori di Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.

Danni nel vercellese. In Valsesia venti a quasi 100 chilometri l'ora

Forti temporali in zona ovest della provincia di Vercelli e rilevanti danni a causa del maltempo. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta nel comune di Bianzè per un tetto divelto e una seconda squadra per pali pericolanti finiti sulla sede stradale. Le aree interessate sono state messe in sicurezza, ma molti altri interventi sono ancora in corso.

Problemi anche in Valsesia dove sono stati registrati venti a quasi 100 chilometri l'ora. Molte richieste di soccorso per alberi abbattuti e tettoie divelte. Su tutto il vercellese è stata ben visibile, anche da molto lontano, una diffusa tempesta di fulmini.