In attesa della Fed le borse europee aprono in rialzo

I mercati attendono il verdetto della Federal Reserve. La banca centrale statunitense dirà domani di quanto aumenteranno i tassi. Le previsioni parlano di un ulteriore rialzo dello 0,75%, ma c’è anche chi immagina un +1%. Obiettivo: combattere l’inflazione ai massimi da quarant’anni, anche a costo di mandare l’economia in recessione. In questo clima le borse europee hanno comunque aperto in rialzo, sulla scia di Wall Street ieri sera e delle piazze asiatiche in avvio di giornata.

Milano sale dello 0,89%, in linea con Francoforte e Parigi, mentre Londra, dopo la chiusura di ieri per i funerali di Elisabetta II, cresce di oltre un punto percentuale.

Sul fronte delle materie prime continua la discesa del prezzo del gas. Molti i fattori che spingono alcuni analisti a ritenere che sia stato raggiunto il picco del prezzo. A 172,75 euro al megawattora il gas è tornato ai livelli di due mesi fa dopo il record del 26 agosto a 348 euro.

L’imminente aumento dei tassi negli Usa spinge anche il rendimento dei titoli di Stato. Il Btp decennale sale al 4,7%, mentre lo spread con i Bund tedeschi a rimane stabile a 225 punti base.