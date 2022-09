In cerca della tribù affettiva. Il giorno di "Bones and All". Timothée Chalamet attesissimo dai fan

Ma tutti gli occhi dei tanti giovani asserragliati ai lati dei red carpet sono per Timotheè Chalamet, il giovane attore lanciato da Luca Guadagnino (in “Chiamami col tuo nome”, 2017) che lo ha diretto anche nel film in concorso per questa edizione della Mostra del Cinema: “Bones and All” e che l'attore considera “come un padre”.

Aperto il terzo giorno di Mostra del Cinema di Venezia con il primo dei cinque film italiani in concorso: "Bones and All" di Luca Guadagnino. In concorso c’è anche "Athena" di Romain Gavras e "Un Couple" di Frederick Wiseman. Per quanto riguarda i titoli fuori concorso, oggi è il giorno di "A Compassionate Spy" di Steve James mentre nella sezione Orizzonti verrà presentato "La Syndacaliste" di Jean-Paul Salomé con Isabelle Huppert.

Parlando di questo ultimo lavoro, l'attore 26enne, ha detto: "Essere giovani oggi per la mia generazione non è affatto facile, sei perennemente sotto il giudizio delle persone con i social media. Il crollo della società è nell'aria e questo film credo che possa gettare luce anche su questo tema". Chalamet sul set è Lee: "un'anima spezzata", in fuga dalla famiglia e dal paese dove abita. Un ragazzo in fuga anche da se stesso che vive ai margini, consapevole di quello che fa: mangiare altre persone. E quanto incontra Maren (Taylor Russell), 18enne in fuga per lo stesso motivo, "provano la possibilità di vivere l'impossibile", come spiega Guadagnino.

Quella tra i protagonisti di “Bones and All” è “una storia d'amore straziante, tragica, fortissima - dice Chalamet - fino alle estreme conseguenze”. L'amore è salvifico? “Il film parla di questo tentativo”, risponde l'attore che poi, girandola sul personale, aggiunge: "Io per l'amore sono ancora tanto giovane".

Luca Guadagnino è il primo dei cinque registi italiani in gara per il Leone d'oro a Venezia 79 ed è al suo primo film americano, tutto girato in America, nel Midwest: "Il paesaggio americano l'ho sognato sin dall'inizio, fa parte della mia formazione di cineasta e questo copione è stato l'occasione per viverlo da regista".