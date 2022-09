In due giorni picchia e rapina tre coetanei, arrestato un minorenne

In due giorni avrebbe rapinato 40 euro a un coetaneo, dopo averlo picchiato e strattonato per il collo, e ancora un paio di scarpe e una collana d'oro ad altri due ragazzini all'interno del Parco San Marco, a Trento.

La Polizia di Stato ha arrestato un minorenne italiano, indagato per rapina con minaccia che, su ordine di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale dei minori, ora si trova ristretto in una struttura di detenzione per minori.

In particolare il minore avrebbe agito in concorso con altri due ragazzi. Gli agenti della Squadra Mobile ha infatti identificato un gruppo di minori, che nell'ambito delle attività contro le cosiddette baby gang, saranno tenuti sotto osservazione.