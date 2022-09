Incertezza a Piazza Affari, gas stabile sotto i 200

Riflettori accesi sull'inflazione americana: è il dato più atteso oggi e potrebbe confermare che il picco è già stato raggiunto. Un dato che influenzerebbe le prossime mosse della Banca centrale americana, la Federal Reserve.

Incertezza sulle borse europee. Dopo una buona apertura, brusca frenata dei listini. Alle ore 9,10 Milano cede lo 0,10%, in linea con Londra. Restano positive - anche se perdono subito slancio - Francoforte e Parigi.

Il prezzo del gas si stabilizza sotto i 200 euro per megawattora, un livello che non si vedeva da un mese, mentre i governi europei sono al lavoro per frenare i costi. I future sul gas naturale all'hub di riferimento europeo Ttf (Amsterdam) quotano 191 euro per megawattora, stabili rispetto alla chiusura di ieri.

L'euro si è rafforzato - sulla scia delle decisioni della Bce sui tassi - e si scambia a 1,0130 contro il dollaro.

Leggermente positive le asiatiche. Tokyo ha guadagnato lo 0,25%.