Incidenti sul lavoro. Amputato un braccio ad un operaio

Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto in contrada Autigno, alle porte di Brindisi, lungo la strada che conduce a San Vito dei Normanni. L’operaio che lavora all’interno dell’impianto di conferimento di rifiuti in contrada, sarebbe secondo le prime ricostruzioni. Rimasto incastrato con il braccio sinistro mentre lavorava con un mezzo meccanico.

Sul posto i Vigili del Fuoco che lo hanno liberato, purtroppo però l’uomo ha subito l’amputazione del braccio. Per le sue condizioni è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale «Perrino» di Brindisi. Per ricostruire la dinamica stanno lavorando ispettori de il Servizio di prevenzione e sicurezza della Asl e gli agenti della questura.

Si tratta del secondo, grave incidente sul lavoro avvenuto in Puglia in due giorni. Il 15 settembre, a Lizzano, in provincia di Taranto, il crollo del solaio di una palazzina aveva travolto due opera : uno è morto, l’altro è stato portato in gravissime condizioni in ospedale.