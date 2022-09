Incidenti sul lavoro: ancora 2 morti. Un uomo schiacciato dal trattore, uno precipita dal tetto

Non si ferma la catena degli incidenti mortali sul luogo di lavoro. Una vera e propria emergenza in Italia, dove quotidianamente si aggiorna il bollettino delle vittime.

Ancora due i morti nel giro di poche ore. A Falconara Albanese (Cosenza) un uomo di 43 anni ha perso la vita mentre era alla guida di un mezzo agricolo. Il veicolo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un terreno scosceso schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per il recupero della salma, mentre i Carabinieri stanno facendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

A Guardia Vomano (Teramo) un operaio di 52 anni, Roberto Scipione, dipendente di una ditta esterna, è morto dopo essere precipitato dal tetto della 'Bonifica Amianto' dove stava lavorando.

L'incidente è avvenuto questa mattina: l'uomo avrebbe perso l'equilibrio precipitando a terra dopo un salto nel vuoto di poco meno di una decina di metri. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e il personale del 118 lo ha trasferito all'ospedale Mazzini di Teramo in condizioni critiche. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.