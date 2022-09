Infortuni sul lavoro: in 8 mesi quasi 500 mila denunce, in calo i decessi

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail tra gennaio e agosto 2022 sono state 484.561, con un aumento del 38,7% rispetto allo stesso periodo del 2021.

A rilevarlo è lo stesso Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, sottolineando che le denunce di casi mortali sono state 677 in meno rispetto alle 772 registrate nei primi otto mesi del 2021 (-12,3%). In aumento, invece, le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 39.367 (+7,9%).

Nei primi otto mesi del 2022 - spiega l'Inail che precisa come si debba ancora attendere per avere dati definitivi - si registra, "rispetto all’analogo periodo del 2021, un deciso aumento delle denunce di infortunio in complesso, un calo di quelle mortali, e una crescita delle malattie professionali".

Il calo degli infortuni mortali ha riguardato sia l'industria e servizi (da 646 a 573 denunce), che l'agricoltura (da 84 a 83) e il Conto Stato (da 42 a 21).