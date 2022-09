Inps, boom disoccupati +21,7% in sette mesi rispetto al 2021. Ma cala la cassa integrazione

Bilancio in rosso per i disoccupati in Italia, sono di dati dell'Osservatorio Inps relativi ai primi sette mesi dell'anno, comparati con il 2021: +21,7%, mentre luglio registra una crescita dei senza lavoro del +8,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In controtendenza le richieste di cassa integrazione (che inoltre le imprese - precisa nella nota l'Istituto di previdenza - hanno utilizzato solo per poco più di un quarto.