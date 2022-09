Inventario sequestro Mar-a-Lago sui documenti di Trump: incertezza sulla sorte di carte top secret

Un tribunale americano ha rivelato alcuni dettagli del materiale sequestrato dall' Fbi durante il blitz dello scorso 8 agosto nel resort dell'ex presidente Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Secondo la Cnn, gli agenti hanno raccolto 33 scatoloni di documenti tra cui decine di cartelle vuote contrassegnate come classificate, più di 11mila documenti governativi non classificati, ma anche regali e oggetti personali. Tra il materiale sequestrato figurano 3 documenti contrassegnati come riservati, 17 documenti contrassegnati come segreti, 7 documenti contrassegnati come top secret, 43 cartelle vuote con "il banner classificati" e 28 cartelle vuote con l'indicazione da "restituire al segretario del personale o al consigliere militare". Altre cartelline vuote della stessa natura sono state rinvenute dall' Fbi in un armadio. Dall'inventario non è chiaro come mai le cartelline fossero vuote e cosa ne sia stato dei documenti che erano contenuti al loro interno. Proprio il timore che documenti di natura riservata e top secret non fossero custoditi adeguatamente nella residenza di Mar-a-Lago ha spinto il dipartimento di Giustizia ad aprire un'indagine penale, per fare luce sul perché il materiale si trovasse nella residenza privata di Trump e sui tentativi di trattenere i documenti, nonostante ne fosse stata chiesta la restituzione integrale. Infatti, dopo aver lasciato l'incarico, i presidenti degli Stati Uniti devono trasferire tutti i loro documenti ed e-mail agli archivi nazionali.

Queste sono alcune delle novità emerse dopo che la giudice della Florida Aileen Cannon ha deciso di rendere pubblico l'inventario del materiale sequestrato dal Bureau, che conferma come i documenti classificati presi dall'ex-presidente fossero conservati in modo disordinato e caotico, tra ritagli di giornali, riviste, libri, vestiti, regali.

Il dipartimento di Giustizia sta valutando se Trump abbia gestito in modo improprio i documenti portandoli dalla Casa Bianca nella sua tenuta di Mar-a-Lago dopo aver lasciato l'incarico nel gennaio 2021.