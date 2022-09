Iran, la protesta alza il tiro: “Abolire la polizia morale”

Le manifestazioni si sono estese in Iran per la quinta notte consecutiva. Cinque persone sono state uccise dalle forze di sicurezza nella regione curda dell'Iran durante le violente proteste per la morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata dalla “polizia morale” perché non indossava correttamente il velo e deceduta per i maltrattamenti.

Le vittime, secondo il gruppo curdo per i diritti umani Hengaw, sarebbero state uccise con colpi di arma da fuoco in Kurdistan, dove la polizia ha sparato contro uomini, donne e bambini scesi nelle strade per chiedere l'abolizione della polizia morale. Sulla vicenda è intervenuta l'Onu che ha denunciato "la violenta repressione" chiedendo un'inchiesta.

Mahsa Amini, originaria della regione del Kurdistan, è stata arrestata dalla “polizia dei costumi” il 13 settembre a Teheran, dove era in visita con la sua famiglia. In Iran, la copertura dei capelli è obbligatoria in pubblico. La polizia dei costumi vieta inoltre alle donne di indossare cappotti corti sopra il ginocchio, pantaloni stretti e jeans forati e abiti dai colori vivaci.

Da giorni, centinaia di manifestanti stanno sfidando la dura repressione e chiedono l'abolizione del corpo di sicurezza chiamato “pattuglie della morte”. Le donne bruciano l'hijab mentre i manifestanti affrontano i poliziotti. In questo filmato un agente della morale viene accerchiato e rischia di essere linciato dalla folla. A poco e nulla gli serve la pistola elettrica per difendersi. A salvarlo sono piuttosto gli altri colleghi.