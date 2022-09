Iran: il leader supremo Khamenei, operato, è grave in ospedale

L'ayatollah Ali Khamenei, 83 anni, suprema guida religiosa dell'Iran, è gravemente malato ed è attualmente sotto osservazione da parte di un team di medici, come riferisce il New York Times, citando quattro fonti anonime che hanno familiarità con la sua situazione di salute. Khamenei ha cancellato tutti gli impegni pubblici ed è stato operato la scorsa settimana per un'ostruzione intestinale. Il Times spiega che le sue condizioni erano considerate critiche la scorsa settimana ma stanno migliorando.

Khamenei si è ammalato dopo la visita, circa due settimane fa, al santuario di Mashhad, nel corso della quale avrebbe confidato ai suoi accompagnatori di temere che potesse essere l'ultima, vista la sua età. Al ritorno a Teheran le sue condizioni sono precipitate fino a diventare "critiche".

L'intervento è stato effettuato in una clinica allestita nel complesso dove Khamenei abita e ha l'ufficio ed è costantemente monitorato dai suoi medici, fanno sapere le fonti, una delle quali, scrive il New York Times, fa parte dei Guardiani della Rivoluzione. Khamenei sta riposando e i medici rimangono preoccupati dalla sua estrema debolezza, che gli impedisce persino di sedersi sul letto. Le apparizioni pubbliche al momento restano cancellate.

Attuale guida suprema, Khamenei esercita un'enorme autorità in Iran e sarebbe l'arbitro finale su questioni come l'accordo nucleare che è attualmente in fase di negoziazione con gli Stati Uniti. Ex presidente dell'Iran e protetto dell'ayatollah Ruhollah Khomeini, il fondatore della rivoluzione che ha portato alla creazione della Repubblica islamica dell'Iran nel 1979, Khamenei ha assunto la posizione di massima autorità religiosa, politica e militare del paese nel 1989.