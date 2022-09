Otto giorni di protesta contro il regime, ancora arresti e sangue in Iran

Ottava notte consecutiva di disordini in Iran per la protesta del velo. Nonostante un'imponente contro manifestazione pro-governo e a favore dell'hijab, sono tornate le proteste degli oppositori del governo conservatore per la morte della giovane donna, Mahsa Amini, arrestata a Teheran dalla polizia morale e poi morta in un ospedale in circostanze ancora tutte da chiarire.

Il presidente Raisi, ha detto in sede Onu, di aver aperto un'inchiesta, ma ha anche negato un'importante intervista alla Cnn perchè l'intervistatrice - non una qualsiasi Christiane Amanpour - non indossava il velo. La televisione di Stato IRIB dice che le vittime sono solo 35, mentre l'ong Iran Human Rights, con sede a Oslo, parla di 50 persone rimaste uccise nelle proteste dalla morte della 22enne di origini curde, avvenuta il 16 settembre. Ancora sconosciuto il numero degli arresti.

La Repubblica islamica dell'Iran sembra spaccarsi in due tra chi difende il Corano e chi lo brucia, insieme all'hijab. In migliaia hanno voluto seguire l'appello delle autorità e hanno così solcato, oltre alle strade della capitale, anche le piazze di altre città tra cui Ahvaz, Isfahan, Qom e Tabriz, inneggiando tra l'altro alle forze dell'ordine. "La grande manifestazione del popolo iraniano che condanna i cospiratori e i sacrileghi contro la religione", l'appello del governo perchè dicono "Sostenere la fine del velo è fare politica alla maniera americana".

Mentre con gli stessi numeri gli oppositori anti-velo, si radunano in diversi quartieri della capitale dopo le manifestazioni pro-governo. La Bbc, in farsi, ha pubblicato immagini di agenti di polizia in uniforme che mirano direttamente ai manifestanti e sparano su di loro. Il regime ha arrestato un numero imprecisato di persone tra cui l'attivista Majid Tavakoli e il giornalista Nilufar Hamedi.