Istat: numero occupati superiore a 23 milioni, ad agosto il tasso di disoccupazione scende al 7,8%

Ad agosto 2022 prosegue il calo dell'occupazione registrato a luglio, ma il numero di occupati rimane superiore ai 23 milioni. E' il commento dell'Istat ai dati sull'occupazione ad agosto.



Rispetto ad agosto 2021, gli occupati sono aumentati di oltre 400mila unità, in particolare tra i dipendenti a termine che, in un anno, sono cresciuti di quasi 200mila.



Il tasso di occupazione e quello di disoccupazione, rispetto a luglio 2022, scendono, attestandosi al 60,0% e al 7,8% rispettivamente, mentre il tasso di inattività sale, raggiungendo il 34,8%.



Balzo occupati indipendenti, sopra 5 milioni

Ad agosto 2022 balzo per l'occupazione indipendente mentre si registrano ribasso per quella dipendente: nel mese - rileva l'Istat - gli occupati indipendenti sono aumentati di 42mila unità su luglio riportando il totale sopra quota cinque milioni (5 milioni 37mila) e di 144mila su agosto 2021. Su base congiunturale si registra un aumento dello 0,8% degli occupati indipendenti a fronte di un -0,3% complessivo e di un -0,6% per l'insieme dei dipendenti. Su base annua l'aumento è del 3% a fronte di un +1,8% per il totale degli occupati e di un +1,5% per i dipendenti.



I giovani

Ad agosto il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni scende di 1,9 su luglio e di 6,3 punti su agosto 2021 punti al 21,2%, il livello più basso visto da luglio 2008. Il tasso di disoccupazione tra i giovani è di oltre 10 punti più basso rispetto ad agosto 2020 (32,7%) e quasi dimezzato rispetto ad agosto 2014 quando era al 42,2%.