Istat, industria: prezzi di produzione +40% ad agosto: "A pesare l'energia"

"Crescita congiunturale modesta"

E questo, a fronte di una discesa della crescita: "Al netto del comparto energetico - così l'istituto statistico nella nota - la crescita congiunturale è modesta (+0,6%) e quella tendenziale molto meno intensa". (+13,0%).

Aumenti dei costi in tutti i settori: in primis l'energia

Nello scorso mese un aumento dei costi "per tutti i settori del comparto manifatturiero", dove secondo l'analisi dei dati dell'Istat "si rilevano incrementi tendenziali su tutti e tre i mercati di riferimento: i più marcati coke e prodotti petroliferi raffinati (+33,1% mercato interno, +8,2% area euro, +31,1% area non euro), prodotti chimici (+24,7% mercato interno, +25,6% area euro, +30,0% area non euro), industria del legno, della carta e stampa (+18,4% mercato interno, +26,2% area euro, +19,3% area non euro) e articoli in gomma e materie plastiche (+19,1% mercato interno, +14,1% area euro, +15,8% area non euro).