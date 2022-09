Jane Fonda rivela via social di avere un tumore: "Sono fortunata, è curabile"

Nello stile impegnato che la contraddistingue, la Fonda nel suo messaggio si è anche detta fortunata per avere l'assicurazione sanitaria e poter accedere alle cure migliori. Ha poi parlato dell'importanza dell'assistenza sanitaria e sostenuto il fatto che dovrebbe essere alla portata di tutti, dicendo: “Quasi tutte le famiglie in America hanno dovuto affrontare il cancro prima o poi e troppi non hanno accesso all'assistenza sanitaria di qualità che sto ricevendo e questo non è giusto”.

Un coro di sostegno quello via social indirizzato a Jane Fonda, dopo che l’attrice ha rivelato di avere un Linfoma non Hodgkin.

L' attrice, nel lungo post su Instagram, ha poi spiegato che farà la chemio per 6 mesi e che sta gestendo i trattamenti abbastanza bene, sottolineando che non lascerà che la diagnosi interferisca con il suo attivismo per il clima. "Dobbiamo anche parlare molto di più non solo delle cure, ma anche delle cause in modo da poterle eliminare. Ad esempio, le persone devono sapere che i combustibili fossili causano il cancro. Anche i pesticidi, molti dei quali sono a base di combustibili fossili ,come il mio", scrive ancora la Fonda.

Continuando aggiunge: "Stiamo vivendo il momento più importante nella storia umana perché ciò che facciamo o non facciamo in questo momento determinerà che tipo di futuro ci sarà e non permetterò al cancro di impedirmi di fare tutto ciò che posso, usando tutti gli strumenti nella mia cassetta degli attrezzi e questo include molto continuare a costruire questa comunità di Fire Drill Fridays e trovare nuovi modi per usare la nostra forza collettiva per apportare il cambiamento".