Jennifer Lawrence svela il nome del figlio: si chiama Cy

E' un maschio e si chiama Cy. Dopo sei mesi Jennifer Lawrence rompe il silenzio e racconta la recente maternità in una lunga intervista su Vogue America in cui parla anche di gender pay, armi e diritto all'aborto.

Il piccolo si chiama così in onore del pittore americano Cy Twombly, amato dal marito, il gallerista Cooke Maroney. “La mia vita è cambiata per sempre dal giorno in cui ho partorito”, dice, “L'ho guardato. Ero così innamorata, il mio cuore si è espanso fino a una capacità che non potevo immaginare”.