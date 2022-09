Jessie Grace Smith vince la prima edizione del festival Cantacielo

È un brano d'amore di una madre per il figlio il vincitore della prima edizione del festival Cantacielo, dedicato alla "canzone dell'anima". Scritta da Marcello Marrocchi e arrangiata da Romano Musumarra, il brano Per te figlio è stato interpretato da una giovanissima cantante di Gubbio, la quindicenne Jessie Grace Smith.

Nell'ambito della serata conclusiva della manifestazione, la cui messa in onda è programmata su RAI 2 martedì 6 settembre a mezzanotte circa, si sono esibiti, accompagnati dai 22 elementi della Lavorè Orchestra, anche gli altri finalisti: i Babols con Alice; Angelo Antonio Ferrara con Tutto può cambiare; Emilio Corbo e Patrizio De Simio con Sulla strada per il cielo; Mirael con Baila nell’anima; Fabio Piacentini e Ilaria Cristofari con Risvegli; Etimo con Qui (lettera all’uomo); Fabio Fois con In un giorno di vento.

A condurre la serata Enrica Guidi, nota interprete de "I delitti del Barlume" e Leonardo Metalli, esperto e critico musicale del TG1. La giuria era presieduta da Dario Salvatori e composta da Eugenio Arcidiacono, Donatella Pandimiglio, Francesca Chialà, Frate Alessandro Brustenghi, Gianfranco Sciscione, Giorgio Flavio Pintus e Romano Musumarra.

Dai brani in finale verrà realizzato un album discografico, in uscita nelle settimane successive al festival.