Chi è Jimmie Akesson, il paria di ultradestra divenuto leader 'normale' del secondo partito svedese

Si può definire un autentico terremoto politico quello che ci consegnano queste ultime elezioni politiche svedesi, con l'estrema destra dei Democratici Svedesi di Jimmie Akesson che registra un risultato storico e che. per la prima volta, è a un passo dal governare con gli alleati moderati di destra.

Primo partito della colazione di destra, forte di un 20,7% di preferenze, davanti al partito conservatore capitanato da Ulf Kristersson, al 19%, Akesson è il vincitore morale del voto. La sua figura, molto mediatica, è emersa con forza durante la campagna elettorale nella quale ha fatto ombra al suo alleato, Kristersson, 55enne, veterano della politica svedese al suo secondo tentativo di conquistare la poltrona da primo ministro.

La vera vittoria di Akesson, da 17 anni alla guida dei Democratici Svedesi (SD Sverige Demokraterna), è però l'aver fatto passare il suo partito da paria del paesaggio politico nazionale a peso massimo indispensabile alla destra per riuscire a governare. Lo ha fatto riuscendo a normalizzare la linea politica di un partito pur sempre erede di un gruppo neonazista, l'organizzazione "Bevara Sverige Svensk" (manteniamo la Svezia svedese), spostandola verso un nazionalismo ‘soft’ con il logo di un fiore.

Sotto la direzione di questo amante di thriller, pizza e patatine fritte, SD ha operato un cambio di identità, sia nella forma che nei contenuti. Nel 2006 il partito ha adottato un nuovo logo, un pacifico anemone blu con un cuore giallo, i due colori nazionali della Svezia, al posto di una torcia molto aggressiva. Allo stesso tempo, il partito ha cercato di staccarsi dai gruppi intolleranti e violenti e mostrato una politica di "tolleranza zero" contro il razzismo.

Solo una mano di vernice secondo i suoi detrattori: ad agosto, un sondaggio della società di ricerca svedese Acta Publica ha concluso che tra i 289 politici svedesi che si sono ‘distinti’ in comportamenti o attività di stampo razzista o nazista, la stragrande maggioranza (214) erano appartenenti ai Democratici svedesi. Le polemiche sulle tante mele marce del partito, negli anni, sono proseguite instancabilmente, ma la salita è comunque stata rapida: 5,7% e primi deputati in Parlamento nel 2010, 12,9% e un terzo posto nel 2014, e poi il 17,5% nelle ultime elezioni del 2018.

L'elevata immigrazione svedese ha alimentato finora questo movimento, in un Paese che ha accolto quasi 250.000 richiedenti asilo tra il 2014 e il 2015, più di qualsiasi altro Paese europeo rispetto alla sua popolazione di circa 10 milioni. All'inizio di settembre, SD ha pubblicato un video dal titolo trumpiano "La Svezia deve tornare grande", un'ode idealizzata al popolo svedese, evocando un passato vichingo e elfi mitologici.

Soprannominato Yimmie, il 43enne, dalla corporatura solida e dalla barba ben curata, separato con un figlio, non ama particolarmente la cravatta e coltiva un'immagine da svedese 'normale'. È riuscito a catturare l'attenzione durante l'intera campagna elettorale, durante la quale ha girato il Paese, appellandosi a un elettorato prevalentemente maschile e spesso rurale.

Akesson ha monopolizzato il dibattito sui social network, dettando l'agenda delle polemiche sui temi dell'immigrazione, della sicurezza e del potere d'acquisto, con l'inflazione in Svezia arrivata all'8% e una bolletta della luce che sta esplodendo in alcune regioni. "Penso che (il nostro successo) possa essere spiegato dal fatto che le persone non trovano che le altre parti prendano sul serio la loro situazione", ha detto all'AFP durante un meeting elettorale organizzata a Stoccolma ad agosto.

I Democratici Svedesi non hanno strappato elettori solo ai conservatori, ma anche ai socialdemocratici, soprattutto tra la classe operaia. Di pari passo con i crescenti consensi, SD ha cambiato retorica, limando frasi controverse come la volta in cui Akesson definì i musulmani "la più grande minaccia straniera dalla seconda guerra mondiale". Già favorevole a uno "Swexit", il partito ha rinunciato nel 2019 all'idea di lasciare l'Unione Europea, rilevando il mancato sostegno dell'opinione pubblica a questo scenario.

"Vuole dare l'immagine di una persona comune che fa arrostire le salsicce, viaggia nelle Isole Canarie con un volo charter e parla in modo ordinario oltre a vivere in un complesso residenziale a prezzi accessibili in una piccola città" ha commentato Jonas Hinnfors, professore di Scienza Politica dell'Università di Goteborg. Ora il compito più difficile: tradurre in politiche concrete la rabbia della Svezia profonda che 'Ymmie' è riuscito a intercettare.