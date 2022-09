Josep Borrell, capo della diplomazia UE: le persone, in Iran, hanno diritto a una protesta pacifica

"Per l'Unione Europea e i suoi Stati membri, l'uso diffuso e sproporzionato della forza contro i manifestanti non violenti è ingiustificabile e inaccettabile. Le persone in Iran, come altrove, hanno il diritto a una protesta pacifica. Tale diritto deve essere garantito in ogni circostanza". Lo ha dichiarato il capo della diplomazia Ue Josep Borrell. "L'UE e i suoi Stati membri esortano le autorità iraniane a rispettare rigorosamente i principi sanciti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, di cui l'Iran è parte. Pertanto, ci aspettiamo che l'Iran fermi immediatamente la violenta repressione delle proteste e garantisca l'accesso a Internet, nonché il libero flusso di informazioni" ha detto Borrell. "Inoltre, ci aspettiamo che l'Iran chiarisca il numero di morti e arrestati, rilasci tutti i manifestanti non violenti e fornisca un giusto processo a tutti i detenuti" ha aggiunto. "L'Unione europea continuerà a considerare tutte le opzioni a sua disposizione in vista del prossimo Consiglio Affari esteri, per affrontare l'uccisione di Mahsa Amini e il modo in cui le forze di sicurezza iraniane hanno risposto alle manifestazioni che ne sono seguite"

In Iran intanto il capo della magistratura ha intimato di "non usare alcuna indulgenza" nei confronti dei manifestanti, che da nove giorni protestano in tutto il Paese per la morte della giovane Mahsa Amini, morta dopo essere stata arrestata dalla polizia per la morale. Il presidente, Ebrahim Raisi, aveva già invitato le forze di sicurezza ad agire "con fermezza contro coloro che minano la sicurezza e la pace del Paese e della popolazione". Il capo della magistratura, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha insistito sulla "necessità di agire senza alcuna indulgenza" nei confronti degli istigatori delle "rivolte", come riporta il sito Mizan Online. Le manifestazioni in corso in Iran sono le più grandi da quelle del novembre 2019, causate dall'aumento del prezzo della benzina, nel pieno di una grave crisi economica, e duramente represse. Secondo Amnesty International, allora i morti furono oltre 300.