Kirchner ai magistrati: "Non mi sono resa conto dell'attacco"

Il tentato attacco alla vicepresidente argentina Cristina Fernàndez de Kirchner sembra uno scherzo del destino, ma di certo le dichiarazioni della leader politica sembrano infittire il “giallo” tutto ancora da scrivere, sul tentato attentato alla sua vita avvenuto, giovedì sera, a Buenos Aires. “In nessun momento” la vicepresidente "si è resa conto" della persona e della pistola puntata a pochi centimetri contro di lei mentre era di fronte alla sua residenza nel quartiere della Recoleta attorniata da decine di persone. L'uomo, un brasiliano di 35 anni, ha premuto il grilletto di quella pistola che, però, ha fatto cilecca e sembra che nessun proiettile fosse all'interno dell'arma. In una dichiarazione sui fatti ai magistrati, durata 50 minuti, Kirchner ha detto di "non essersi mai accorta dell'attacco" da parte del suo presunto omicida Fernando Andrès Sabag Montiel, e di aver "compreso l'accaduto solo quando è salita nel suo appartamento". Lo rende noto il quotidiano filo-governativo Pagina 12. Se non ci fosse un video a spiegare l'equivoco in cui, spiega il giornale, il gesto della vicepresidente di abbassare la testa e piegarsi verso terra non era una reazione istintiva all'atto aggressivo, ma semplicemente la volontà di "raccogliere un libro che era caduto in terra". Come si può vedere nel video, dopo aver avuto l'arma a pochi centimetri di distanza senza che se ne accorgesse, Cristina Kirchner ha continuato a salutare ripetutamente la gente, mentre la guardia gli uomini della sua sicurezza la spingevano, senza troppa energia, per allontanarla dalla scena.

Da parte sua Montiel accusato, per ora, di tentato omicidio, si è rifiutato di rispondere alle domande della giudice e del pm, limitandosi a lamentarsi per aver subito danni ad un occhio quando la gente lo ha bloccato impedendogli di fuggire. Infine si è appreso che la perizia sulla pistola calibro 32 rinvenuta a terra ha confermato che "era in condizione di sparare" ma che "nella canna dell'arma non c'era alcun proiettile".

Ap Cristina Fernandez Kirchner una persona mira alla testa mentre scende dall'auto

Intanto, organizzazioni politiche, sindacali e sociali e migliaia di cittadini hanno manifestato a Buenos Aires e nelle principali città dell'Argentina in risposta all'attentato fallito contro la vicepresidente, per la quale è stata chiesta, di recente, una condanna a 12 anni per corruzione. La decisione del presidente Alberto Fernandez di decretare una giornata di sospensione del lavoro affinché "il popolo argentino possa esprimersi" ha ulteriormente ampliato l'appello alla mobilitazione. Con cartelli che recitavano "Basta odio" e "con la bandiera per difendere la democrazia", i manifestanti hanno occupato Plaza de Mayo, di fronte alla Casa Rosada, sede della presidenza, in una delle più grandi manifestazioni realizzate a Buenos Aires da molto tempo. Tra loro anche la coalizione di governo Frente de Todos (Fdt). Per Kirchner, intanto, è scattata la scorta. Il clima di violenza in Brasile sembra incontrollabile. "Penso che tutti noi politici dobbiamo avere la consapevolezza della violenza provocata da tutti quelli che non sanno vivere democraticamente" ha detto l'ex leader brasiliano Luiz Inacio Lula Da Silva, candidato alle elezioni presidenziali.

Ansa Placa De Mayo, manifestazioni in supporto alla vice presidente Cristina Fernandez de Kirchner