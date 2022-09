Kirghizistan-Tagikistan: Bishkek, 36 nostre vittime negli scontri

E' salito a da 24 a 36 morti il bilancio delle vittime del Kirghizistan negli scontri al confine con il Tagikistan. Lo ha riferito il ministero della Salute, citato dalla Tass. "Secondo gli ultimi dati trasmessi dalla regione di Batken le strutture sanitarie hanno ricevuto i corpi di altre 12 persone. Il numero totale di decessi a causa del conflitto armato nella regione di Batken è di 36 persone", si legge in una nota in cui si precisa che i feriti sono 129.



Medici senza Frontiere (Msf) rende noto di aver inviato un team e di aver allestito una clinica di fortuna all'interno di una scuola nel villaggio di Ravat, nella regione di Batken, dove hanno cercato sicurezza circa 18.000 sfollati in fuga dai combattimenti.