"L' ultima diva", biografia inedita di Francesca Bertini a Venezia 79

Domani, all'Hotel Excelsior di Venezia, sarà presentato il libro “L'ultima Diva” (Fazi editore): un inedito ritratto della musa del cinema muto, Francesca Bertini, firmato da Flaminia Marinaro.

“Francesca Bertini fu una di quei miti, ora quasi dimenticata dal grande pubblico. I suoi spettatori non ci sono più - ha raccontato l'autrice- Questo libro, ripercorrendo la sua vita proprio con l'intensità e la brevità di un film muto, si propone di far conoscere una stella che cambiò la storia del cinema nei primi anni del Novecento”.

Di cosa parla questo libro?

Francesca Bertini era un'amica di famiglia, madrina di mia sorella e riferimento affettivo per noi, quindi il testo è il racconto dei suoi racconti. Veniva a trovarci quasi tutte le domeniche e condivideva molto della sua vita con noi. E' una sua biografia dove forse non tutto corrisponderà esattamente a ciò che ha vissuto, ma sicuramente a come lei lo raccontava.

Come nasce l'idea di farne un testo?

Sulla sua vita, come delle altre attrici dell'epoca, si sa molto poco. Di alcune si è persino quasi persa la memoria. Allora io, attraverso i miei ricordi dei suoi racconti, ho voluto restituir loro un po' di quella luce che si era persa anche per via del nuovo modo di fare Cinema.

Quale è il momento cruciale della carriera di Francesca Bertini?

Sicuramente l'interpretazione di Assunta Spina: ruolo che l'ha resa celebre nel mondo e che racconta quel modo di recitare, ancora molto teatrale ma portato sul grande schermo. Allora i gesti erano plateali, lo sguardo "prensile", modalità poi superate dall'avvento del sonoro.

Il libro su Francesca Bertini, quindi, è una testimonianza, una ricostruzione fatta dai suoi racconti, una finestra non solo su una donna e un'attrice, ma anche su un capitolo della storia del Cinema che la Mostra di Venezia vuole ricordare.