Entro fine anno le nuove banconote col volto di Carlo III

Le monete del Regno Unito cambiano volto dopo la morte della Regina Elisabetta II. La Banca d'Inghilterra infatti, entro la fine dell'anno, presenterà le immagini delle banconote aggiornate con il ritratto di Re Carlo III.

I biglietti dovrebbero entrare in circolazione entro la metà del 2024. Il ritratto di Carlo, riferisce una nota dell'istituto, apparirà su tutte e quattro le banconote in polimero (5, 10, 20 e 50 sterline). Si tratterà di una continuazione dell'attuale serie e non saranno apportate ulteriori modifiche ai disegni delle banconote.

"In linea con le linee guida della Casa Reale per ridurre al minimo l'impatto ambientale e finanziario del cambio di monarca", prosegue il comunicato, "le scorte esistenti di banconote raffiguranti Sua Maestà la Regina Elisabetta II continueranno a circolare. Le nuove banconote saranno stampate solo per sostituire le banconote usurate e per soddisfare qualsiasi aumento complessivo della domanda di banconote. Le banconote attuali raffiguranti il ritratto di Sua Maestà la Regina Elisabetta II continueranno ad avere corso legale e saranno rimosse dalla circolazione solo una volta che si saranno usurate o danneggiate. Co-circoleranno con quelle con Sua Maestà Re Carlo III".