La Cei dopo il voto: "Agire al servizio di tutti, soprattutto per i più deboli e meno garantiti"

A urne chiuse, tra le reazioni di queste ultime ore sul risultato elettorale, la voce della Cei, la Conferenza episcopale italiana, non poteva mancare. In una nota diffusa oggi, il suo presidente, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, ricorda ai vincitori delle elezioni, agli eletti nel nuovo Parlamento e al governo che si andrà a formare che la politica deve agire “al servizio di tutti, a cominciare dai più deboli e meno garantiti”. Una raccomandazione non banale, non di circostanza, ma che segna il livello di attenzione che la Chiesa italiana mostrerà nei prossimi mesi alle scelte della politica e delle istituzioni. Non con i toni e le modalità conosciute in passato (quelli della Chiesa “interventista” di Camillo Ruini, per intendersi), la Chiesa che arrivava a svolgere una pesante moral suasion nei voti parlamentari, condizionando le scelte del governo. Al contrario, la Chiesa di Francesco, e della Cei a guida Zuppi, si mostrerà attenta all’azione dell'esecutivo, alle risposte che saprà offrire ai bisogni delle persone, disposta a intervenire “con severità, se occorre”. Quel che è certo, chiarisce il presidente della Conferenza episcopale italiana, è che la Chiesa “continuerà a indicare […] il bene comune e non l'interesse personale, la difesa dei diritti inviolabili della persona e della comunità”.

AP Photo Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, a Matera con papa Francesco

Le raccomandazioni diffuse oggi manifestano anche una “preoccupazione” di fondo: l’alto tasso di astensionismo, un record nella storia repubblicana, segno di una disaffezione dalle pratiche democratiche che è “sintomo di un disagio che non può essere archiviato con superficialità”. Il cardinale Zuppi nella sua analisi chiede agli eletti “di svolgere il loro mandato come un'alta responsabilità”. Poi, riprendendo le parole dei giorni scorsi rivolte ai vescovi italiani, l’arcivescovo di Bologna si dice consapevole che “l'agenda dei problemi del nostro Paese è fitta: le povertà in aumento costante e preoccupante; l'inverno demografico; la protezione degli anziani; i divari tra i territori; la transizione ecologica e la crisi energetica; la difesa dei posti di lavoro, soprattutto per i giovani; l'accoglienza, la tutela, la promozione e l'integrazione dei migranti; il superamento delle lungaggini burocratiche, le riforme dell'espressione democratica dello Stato e della legge elettorale”. Tutte cose che il governo non potrà fare a meno di affrontare nella sua agenda. Ma se, da una parte, l’attenzione al calo delle nascite (tema su cui batte anche papa Francesco) è molto sentita dalla premier in pectore Giorgia Meloni, dall’altra l’affrontare la questione migratoria si baserà su sensibilità non proprio convergenti. Su un punto non ci sono dubbi, e Zuppi lo dice a chiare lettere: quelle elencate sono solo “alcune delle sfide che il Paese è chiamato ad affrontare fin da subito. Senza dimenticare che la guerra in corso e le sue pesanti conseguenze richiedono un impegno di tutti e in piena sintonia con l'Europa”. Come dire, anche la collocazione internazionale dell’Italia, rimanendo nello storico solco atlantista ed europeista, sarà oggetto di attenzione da parte della Chiesa di Francesco. Il papa, da parte sua, in questi anni ha voluto segnare una netta distanza dal cosiddetto fronte sovranista (peraltro, ricambiato con una non sempre velata ostilità), criticando apertamente i massimi esponenti di questa compagine, da Trump a Bolsonaro, che anche in Italia hanno suscitato alcune simpatie. In ogni caso, come ribadito nel volo di ritorno dal suo ultimo viaggio apostolico, Francesco non segue la politica nazionale, ha conosciuto e nominato solo i presidenti della Repubblica Napolitano e Mattarella, definiti “grandi”.

Getty Il cardinale Matteo Maria Zuppi con papa Francesco

L'affermazione di Giorgia Meloni, e della coalizione di centrodestra emersa dalle urne, per ora viene quindi affrontata con la massima cautela dai vescovi italiani, che peraltro anche alla vigilia del voto avevano accuratamente evitato di schierarsi, attendendo il futuro governo alla prova dei fatti. La vincitrice delle elezioni, in campagna elettorale, ha cercato di accreditarsi Oltretevere, incontrando in forma riservata alcuni esponenti della Curia “lontani” dal pontefice argentino (come il cardinale della Guinea Robert Sarah). Finora, infatti, la leader di Fratelli d'Italia non può contare su una vasta e solida rete in Vaticano, peraltro avendo messo nero su bianco nel suo libro Io sono Giorgia di “non capire” in qualche occasione papa Francesco. Dal Vaticano, è certo, non ci saranno atteggiamenti di chiusura, non si leveranno gli scudi, tanto più che la Chiesa non teme revival "neofascisti”.

Getty Il cardinale guineiano Robert Sarah