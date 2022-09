La denuncia di Elaha, ostaggio di un capo talebano. Ora rischia la vita

La giovane, figlia di un alto ufficiale del precedente governo caduto un anno fa, accusa Saeed Khosti, ex portavoce del ministero dell’Interno talebano, di averla violentata “ogni notte” e di essere stata forzata alle nozze sei mesi fa. Prassi purtroppo comune nel regime talebano, che non riguarda solo la sfortunata ma coraggiosa Elaha, ma tante altre ragazze afgane.

Col viso avvolto nell'hijab islamico, nel suo disperato appello lanciato sui social, Elaha ha spiegato di essere reclusa in un appartamento di Kabul dopo essere stata arrestata dai talebani mentre cercava di superare il checkpoint di Torkham, al confine con il Pakistan. Khosti, secondo la denuncia della ragazza, avrebbe anche tentato di dare in moglie la sorella di Elaha a un altro ufficiale talebano, ma, per fortuna, il resto della sua famiglia è riuscita a scappare quando un anno fa i talebani hanno ripreso il potere, facendo ripiombare l'Afghanistan nel buio dei diritti civili soprattutto riguardanti le donne.

"Non ho fatto nulla di illegale", ha scritto su Twitter, confermando di aver sposato Elaha ma negando di averla violentata o maltrattata. E specificando di aver chiesto il divorzio a causa dei "problemi religiosi" della moglie in riferimento al Corano.

All’epoca Khosti era il portavoce del ministero dell’Interno. "Mi picchiava e abusava di me ogni notte. Mi ha costretto a fare delle cose orribili. Mi ha filmato e ha minacciato di pubblicare il video", dice tra le lacrime nel video che ha fatto molto rumore, tanto da indurre il talebano a intervenire sui social per difendersi dalle accuse.

Secondo fonti non confermate, dopo la pubblicazione del video Elaha sarebbe stata arrestata con una condanna per diffamazione. Fatto che tiene il popolo della rete e il mondo in apprensione per la sua vita.

Per il momento il ministero dell’Interno e la Corte Suprema non hanno voluto commentare. Oltre ai tanti post di amici, giornalisti e addetti ai lavori della comunicazione internazionale, sul caso di Elaha si è espressa anche Human Rights Watch. "La notizia non è una sorpresa, non è la prima volta che riceviamo denunce di questo tipo. D’altra parte tutte le strutture nate per combattere la violenza contro le ragazze e le donne sono state smantellate dai talebani" quando, nell’agosto del 2021, hanno ripreso il potere nel Paese.

Non è forse un caso che l'Onu ha nominato come inviato speciale per l'Afghanistan proprio una donna, l'ex presidente del Kirghistan Roza Otunbayeva.