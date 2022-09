La Fed alza i tassi, giù le borse

Il nuovo aumento dei tassi di interesse da parte della Fed, per la quinta volta dall'inizio dell'anno spaventa i mercati. Powell prevede tassi alti anche nel 2023 e frenata del pil Usa. Le borse asiatiche partono in ribasso, male anche l'Europa: Milano -1,6%, Parigi -1,5%, Francoforte -1,75%, Londra -1,%. L'euro scivola ai minimi degli ultimi 20 anni, a quota 0,98 sul dollaro; sale il rendimento dei titoli decennali italiani, 4,17%. A Piazza Affari segno rosso per tutti i titoli del listino principale. Gas in lieve risalita, 187 euro mwh.