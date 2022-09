La mezza ammissione di Israele: "La reporter palestinese di Al Jazeera colpita accidentalmente"

C'è "un'alta possibilità" che la reporter di Al Jazeera Shireen Abu Akleh sia "stata colpita accidentalmente" da spari dall'esercito israeliano, anche se "non è possibile determinare in modo inequivoco la fonte" dei colpi. Questo il risultato dell'indagine dell'esercito stesso (Idf) sulla morte della reporter avvenuta durante gli scontri armati con i miliziani palestinesi a Jenin, in Cisgiordania, lo scorso maggio.