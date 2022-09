La pillola del giorno dopo sarà gratis per tutte le donne

La pillola del giorno dopo in Francia sarà presto gratuita per tutte le donne, indipendentemente dall'età e senza il bisogno di presentare una prescrizione medica in fase d'acquisto. Ad annunciarlo è il ministro della Salute, Francois Braun, in un'intervista pubblicata sul quotidiano 20 Minutes. La misura sarà inserita nel progetto di legge sul finanziamento della sicurezza sociale del 2023.

Oggi il ricorso alla contraccezione d'emergenza gratuito e senza prescrizione medica è riservato alle donne fino ai 25 anni, fino allo scorso anno solo alle minori di 18 anni, presso farmacie, infermerie scolastiche e centri di screening. Per tutte le altre donne il costo della pillola del giorno dopo varia tra i 3 e i 20 euro.

Il governo ha inoltre deciso di rendere accessibile gratuitamente lo screening delle malattie sessualmente trasmissibili fino ai 26 anni di età.