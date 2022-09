La premier francese Borne dopo la vittoria di Giorgia Meloni: "Vigileremo sul rispetto dei diritti"

Nel commentare il risultato delle elezioni italiane, con la netta vittoria del centrodestra guidato da Fratelli d’Italia, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso “rispetto per la scelta democratica” degli elettori italiani, lanciando un appello a “continuare a lavorare insieme”. In una dichiarazione trasmessa dall'Eliseo, Macron ha lanciato l'appello a Roma a proseguire sul cammino di cooperazione e alleanza che legano Francia e Italia, in quanto “europei”. Il presidente francese ha dichiarato: “Il popolo italiano ha fatto una scelta democratica e sovrana. Noi la rispettiamo. Come Paesi vicini e amici, noi dobbiamo continuare a lavorare insieme”.

La “relazione speciale” con Parigi

Dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica che ne è scaturita; dall'immigrazione alle posizioni da prendere a livello di Unione europea, anche su questioni spinose come l'Ungheria di Viktor Orban e la Polonia: sono queste, e solo in parte, alcune delle numerose sfide internazionali che attendono il nuovo governo italiano. Il rapporto con alcuni Paesi sarà fondamentale e, tra questi, cruciale sarà la relazione con Parigi, alleato storico dell’Italia. Il recente Trattato del Quirinale istituisce una partnership strategica fra Roma e l'Eliseo, con l'obiettivo di creare un legame analogo a quello tra la Francia e la Germania, nato in seguito al trattato firmato da De Gaulle e Adenauer nel 1963. Ma per dare un contenuto a questo nuovo patto franco-italiano e collaborare in Europa servirà un'intesa vera. Un’alleanza politica. Certamente Francia e Italia, definite “sorelle latine” dai francesi, hanno un legame storico, profondo, seppur con rivalità naturali.

Bisognerà vedere se la Francia di Emmanuel Macron e l'Italia di Giorgia Meloni riusciranno a camminare fianco a fianco. In un’intervista rilasciata a Le Figaro appena dieci giorni fa, Meloni ha chiarito che “vogliamo un'Italia che conti di più, in una Europa più equilibrata di quella che abbiamo visto negli ultimi anni. L'Italia – aveva proseguito la leader di Fratelli d'Italia – deve essere capace di difendere i suoi interessi in Europa, come fanno la Francia e la Germania. Nelle nostre relazioni con l'Ue e con i nostri partner, vogliamo essere trattati con la stessa dignità e lo stesso rispetto".

Ferma nel ribadire che, da premier, non avrebbe accettato “alcuna subordinazione o posizione di inferiorità, come purtroppo è accaduto in questi ultimi anni”, la neovincitrice delle politiche aveva chiarito che anche per lei “Francia e Italia sono due nazioni amiche. Abbiamo tanti interessi in comune e, proprio perchè tengo a questo rapporto, credo che debba essere fondato sul rispetto reciproco e su un piano paritario. Se siamo d'accordo su questo punto, non ci sarà alcun motivo di tensione fra i nostri Paesi”.