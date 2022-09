La prima visita da sovrano di Carlo III in Irlanda del Nord

Carlo III, re del Regno Unito, è arrivato oggi a Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, accompagnato dalla regina consorte Camilla, per una nuova tappa, dopo quella in Scozia, del tour intrapreso nella nazioni del Regno per presentarsi nella nuova veste di sovrano dopo la morte della madre regina Elisabetta. Oltre a ricevere le condoglianze ufficiali dei rappresentati locali, il sovrano intende testimoniare il suo impegno conciliatorio in favore dell'unità del paese di fronte a scosse e tensioni, storiche o recenti.

All'esterno della residenza reale di Hillsborough Castle, dove sono in programma alcuni incontri, si è radunata una folla: Carlo e Camilla si sono concessi di buon grado ai sorrisi, agli scambi di battute e alle strette di mano con i sudditi accorsi, tra cui tanti giovani e giovanissimi. L'ingresso nel castello è stato suggellato dallo sparo di 21 salve di cannone e dall'innalzamento sul pennone dello stendardo reale al posto dell'Union Jack britannica.

Successivamente il Re è atteso al Parlamento locale di Stormont, dove lo speaker Alex Maskey, membro del partito repubblicano-cattolico dello Sinn Fein, un tempo braccio politico della guerriglia dell'Ira, porgerà il messaggio di cordoglio a nome dei nordirlandesi. Dopo la cerimonia di Stormont, la visita culminerà in una liturgia in memoria di Elisabetta, celebrata a partire dalle 15 locali (le 16 in Italia), nella cattedrale di St Anne. Rito a cui, oltre a Carlo e a Camilla, assisteranno i leader delle maggiori formazioni politiche nordirlandesi, autorità, ospiti vari, nonché la premier Tory britannica, Liz Truss, attesa in volo da Londra.

Per le strade di Belfast non manca la partecipazione popolare e un certo clima di emozione, specialmente nei quartieri a maggioranza protestante e unionista. Si nota tuttavia anche un apparato di sicurezza più nutrito che altrove, con tanto di cecchini dei reparti speciali della polizia appostati sui tetti di diversi edifici a scopo di protezione del corteo reale.

Carlo è già stato in Irlanda del Nord negli ultimi anni, come erede al trono, presenziando tra l'altro a vari eventi di riconciliazione. Così come la defunta regina Elisabetta, che aveva visitato la nazione più piccola e più complicata del Regno per l'ultima volta nel 2016, dopo aver compiuto 90 anni.