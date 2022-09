La regina Elisabetta fu la prima regnante a inviare una e-mail

Tra i tanti record della regina Elisabetta, scomparsa all'età di 96 anni dopo 70 trascorsi sul trono d'Inghilterra, ci sono diversi primati “tecnologici”. Non solo la sua incoronazione - era il 1953 - fu trasmessa in diretta tv nel Regno Unito, ma è stata anche la prima a “sperimentare” i nuovi mezzi di comunicazione e trasporto che si affacciavano nella storia. Il suo essere sempre a cavallo tra tradizione e modernità l'ha portata persino a sbarcare sui social media con il profilo The Royal Family. Dedicato a lei anche uno dei primi “reality” della storia, un documentario andato in onda nel 1969 sulla Bbc che narrava il “dietro le quinte” di Buckingham Palace.

Così non stupisce che Elisabetta II sia stata la prima sovrana a inviare una e-mail con Arpanet, la rete di comunicazione militare ideata dagli Usa, antesignana di Internet.

Il 26 marzo del 1976 si trovava era alla Royal Signals and Radar Establishment, un centro di ricerca sulle telecomunicazioni a Malvern, in Inghilterra, per battezzare la connessione.

Fu l'informatico britannico Peter Kirstein a configurare il suo account di posta, scegliendo il nome utente"HME2" (Her Majesty Elizabeth), da cui lei inviò la prima mail. C'è una foto, scattata dallo stesso Kirstein, che immortala il momento storico.

Il messaggio annunciava l'arrivo di un nuovo linguaggio di programmazione ed era intitolata 'Un messaggio da Sua Maestà la Regina' e firmato con un informale 'Elizabeth R', la stessa chiosa che la Regina ha usato da allora nella sua comunicazione digitale.