La Regina Elisabetta è morta. Il suo Regno nella storia

“Il mio cuore è troppo colmo perché possa dire altro se non che lavorerò come fece mio padre”. Una promessa mantenuta fino all'ultimo dei suoi giorni.

Il 6 febbraio 1952, quando re Giorgio VI morì, Elisabetta si trovava in Kenya con il marito Filippo, il duca di Edimburgo. La leggenda vuole che la notizia della morte del padre la raggiunse in una Treehouse, su un albero, in un lodge dall'impareggiabile vista sulla natura africana. Non andò così, fu un giornalista a cercare riscontro alle notizie che giungevano da lontano chiedendo alla corte. Dal Kenya Elisabetta tornò regina anche se formalmente l'incoronazione avvenne un anno e mezzo dopo, il 2 giugno 1953. Aveva 27 anni ed era mamma di Carlo e Anna.

Basta scorrere vecchi filmati e fotografie per percepire la modernità della giovane sovrana. E' nel primo ritratto, realizzato nell'aprile del 1952, per esempio. Indossa un abito del “suo” Norman Hartnell, lo stilista che disegnò per lei anche l'abito dell'incoronazione. Ha le spalle scoperte e indossa la tiara della Regina Mary.

E moderna fu anche la cerimonia, trasmessa dalla BBC in diretta tv, tanto che i negozi di televisori furono presi d'assalto. Così come la decisione di aprire le “porte del palazzo” non solo alla ristretta cerchia di aristocratici che lo frequentava, ma a personalità illustri, scienziati, sportivi. Persino ai sudditi. Decenni prima delle Kardashian e dei Ferragnez - era il 1969 - andava in onda Royal Family, una sorta di documentario che raccontava il dietro le quinte di Buckingham Palace, talmente privato da essere sparito dai palinsesti.