L'ultimo giorno di Boris: i conservatori eleggono il nuovo leader

Per la prima volta dal 1908 la regina Elisabetta conferirà l'incarico al nuovo primo ministro a Balmoral e non a Buckingham Palace come prevede la tradizione.

Dopo l'annuncio del risultato del voto 'tory', che deciderà quale dei due candidati, se il ministro degli Esteri Liz Truss o l'ex ministro delle Finanze Rishi Sunak, sarà il nuovo inquilino di Downing Street, il vincitore sarà formalmente designato dalla Regina nella sua residenza in Scozia.

“La regina riceverà il primo ministro Boris Johnson martedì 6 settembre a Balmoral. Seguirà un'udienza con il nuovo primo ministro” rende noto il comunicato diffuso dalla Corona.

Elisabetta II ha finora nominato 14 premier a Buckingham Palace, compreso Churchill al governo al momento della sua ascesa al trono. L'ultimo primo ministro nominato fuori dal palazzo reale è stato Herbert Henry Asquith convocato nel 1908 da re Edoardo VII a Biarritz, in Francia, dove il sovrano era in vacanza.

Questa volta invece la sede del cerimoniale del “kissing hands” si terrà nella residenza dove la Regina sta trascorrendo le vacanze estive per i soliti “problemi di mobilità” che l'affliggono da mesi e l'hanno costretta e centellinare le apparizioni pubbliche, persino in occasione del Giubileo e della tradizionale cerimonia d’apertura del Parlamento.

Il “kissing hands”

Il cerimoniale non prevede - come in passato quando era considerato segno di fedeltà alla Corona - che il nuovo premier baci effettivamente le mani della Regina. Il semplice fatto di essere ricevuti serve a convalidare la carica.

Come da prassi, il premier uscente Boris Johnson partirà da Londra a bordo della macchina nera governativa affiancata dal corteo della polizia e raggiungerà la Regina. Quindi rassegnerà le dimissioni e lascerà la residenza della sovrana. A quel punto arriverà il successore, a cui Elisabetta chiederà di formare un nuovo governo. Si tratta di una cerimonia puramente formale, che segna l'inizio di una nuova era per il Paese.