La sonda italiana LICIACube in volo verso l'asteroide: comincia la missione per deviarne l'orbita

A 14 milioni di chilometri dalla Terra, la sonda LICIACube dell'Agenzia Spaziale Italiana ha iniziato la parte principale della sua missione. Da quasi 10 mesi stava viaggiando insieme alla sonda DART della NASA. All'una e 14 minuti ora italiana si è separata con successo e si prepara a documentare un evento senza precedenti.

Nella notte fra il 26 e il 27 settembre DART si schianterà contro un asteroide e LICIACube avrà il compito di scattare foto di quello che accadrà e inviarle verso la Terra. Una sorta di fotoreporter spaziale. Perché colpire un asteroide? Per capire se sia possibile difendere la Terra deviando una roccia spaziale in caso di pericolo. In questo caso l'obiettivo è innocuo, un asteroide binario chiamato Didymos-Dimorphos che non minaccia assolutamente il nostro pianeta. Valutando l'effetto dell'impatto si potrà però comprendere se questa tecnica possa funzionare. Il progetto ricorda molto la trama di un film di fantascienza e invece è assolutamente reale.

Il centro principale delle attività in questo momento è Torino. Nella sede di Argotec, l'azienda italiana che ha costruito la sonda, c'è la sala di controllo che agisce in collegamento con quella della NASA negli Stati Uniti. Da lì viene gestita LICIACube, che nei prossimi giorni proseguirà il suo volo a breve distanza dalla sonda DART.

Ancora un paio di settimane e poi lo schianto. Lo studio degli effetti sull'asteroide Didymos-Dimorphos sarà portato avanti anche con la sonda HERA dell'Agenzia Spaziale Europea che verrà lanciata fra pochi anni. Intanto LICIACube è diventato ufficialmente l'oggetto italiano arrivato più lontano nello spazio.