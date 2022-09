La strage in Canada: per la polizia i due killer hanno ucciso casa per casa

Hanno bussato e ucciso casa per casa: così i due killer hanno compiuto la loro strage nella provincia canadese del Saskatchewan. Lo riferisce la polizia. Almeno 28 persone sono state accoltellate dai fratelli Damien e Myles Anderson e, di queste, dieci sono morte. La dinamica del massacro, sostengono gli esperti, fa pensare che i due conoscessero le loro vittime, anche se per la polizia qualcuno è stato invece accoltellato a caso.

Ieri pomeriggio, il corpo di Damien Sanderson è stato "individuato all'aperto in un'area erbosa in prossimità di una casa già attenzionata" dalle autorità della James Smith Cree Nation, ha detto l'assistente commissario della polizia federale Rhonda Blackmore in una conferenza stampa. Aveva "ferite visibili" che non erano autoinflitte, ha detto. "Non possiamo dire con certezza come Damien sia morto", ha aggiunto Blackmore, precisando che "potrebbe essere stato ucciso da suo fratello Myles", che è ancora ricercato e si ritiene sia ferito.

L'esatta causa della morte di Sanderson sarà accertata dall'autopsia, non ancora fissata. La caccia all'uomo per Myles Sanderson continua, con i funzionari di frontiera in allerta per evitare che l'uomo possa tentare la fuga negli Stati Uniti. Evan Bray, capo della polizia del capoluogo di provincia Regina, ha affermato che si ritiene che si stia ancora nascondendo in città - a 300 chilometri dal luogo della strage - in base ad alcune segnalazioni nella zona.