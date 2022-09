Us open, la tennista ucraina non stringe la mano all'avversaria bielorussa

Era scesa in campo con un nastro con i colori della bandiera ucraina attaccato al cappello. Alla fine della partita degli Us Open valida per il secondo round non ha stretto la mano all’avversaria, la bielorussa Victoria Azarenka.

La tennista ucraina lo aveva annunciato prima dell’incontro all’avversaria sul campo da tennis dicendo è "la cosa giusta da fare". L’incontro è finito 6-2 6-3, per Azarenka. Una concessione che avrebbe fatto quella di di toccare la rete con le racchette. “Tutti cercano di essere super diplomatici su questa cosa -si è giustificata la ventenne tennista ucraina - ma la mia nazione viene uccisa ogni giorno".

Altre proteste per la partecipazione della Azarenka a un evento di beneficenza ucraino che si è svolto a New York la scorsa settimana, riuscendo a impedirla.

La tennista bielorussa, due volte vincitrice nella major, ha detto di non essere rimasta sorpresa dalla decisione di Kostyuk di non stringerle la mano: "Non credo che sia il caso di farne un grosso problema", ha aggiunto, precisando, da parte sua: "Io stringo sempre la mano ai miei avversari".