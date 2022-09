Lagarade: "Avere gli Eurobond ci aiuterebbe"

Dei titoli di Stato comuni nell'area euro "ovviamente aiuterebbero" la forza del mercato e il ruolo internazionale dell'euro. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde durante un convegno dell'Atlantic Council: "La forza del mercato Usa sono i treasuries", i bond federali. "Noi non ce li abbiamo. L'unico strumento simile è nelle emissioni della Commissione europea fatte per finanziare Next Generation Eu. Ma è stato fatto solo ad hoc per la pandemia. Andremo avanti? - si è chiesta retoricamente Lagarde - non sta alla Bce decidere. Ovviamente aiuterebbe".